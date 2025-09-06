Кристофер Нкунку перешел из Челси в Милан за 43 млн евро, включая бонусы. Его пребывание в Челси с 2023 по 2025 год ознаменовалось трудностями. Отягощенный травмами за последние два сезона, 27-летний французский нападающий забил 18 голов и отдал 5 голевых передач в 62 матчах за “синих”.

Милан официально объявил о подписании звездного форварда Челси

"Я сразу же получил травму и выбыл из строя на пять месяцев. Когда я вернулся, у меня случился рецидив. Во втором сезоне я усердно работал и делал все, чтобы быть готовым, но тренер сделал свой выбор. Я тот же игрок, которым был всегда, я хочу играть с улыбкой, и я знаю, что здесь, в Милане, все будет по-другому.

Когда Милан позвал меня, мне не пришлось долго думать; я сразу понял, что это идеальный вариант для меня", – цитирует француза FootMercato.

