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"Я хочу играть", – Плиццари после матча с Украиной U-20 намекнул на уход из Милана

11:48 112 Читати українською
"Я хочу играть", – Плиццари после матча с Украиной U-20 намекнул на уход из Милана
Алессандро Плиццари / фото из соцсетей

Вратарь Милана и сборной Италии U-20 Алессандро Плиццари после юниорского чемпионата мира требует у Милана гарантий игровой практики.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Я хочу играть. Во время аренды в Тернане в прошлом году я стал действовать значительно лучше, потому что я постоянно был на поле. Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть за Милан. Это будет сложно, но мне нравится этот вызов, и я знаю, сколько я могу дать команде.

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После чемпионата мира мне будет нужно хорошо подумать над вариантами для своего будущего", – цитирует Плиццари Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан могут покинуть Джанлуиджи Доннарумма и Пепе Рейна, а Плиццари станет вторым вратарем "россонери".

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На чемпионате мира U-20 Алессандро был основным вратарем сборной Италии и добрался вместе с командой до полуфинала турнира, где "скуадра адзурра" минимально уступила Украине (0:1).

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Украина U-20 - Италия U-20 Италия Алессандро Плиццари Алессандро Плиццари Италия U-20 Италия U-20
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