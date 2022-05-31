"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, неприемлемо.

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Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоциональный. Не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы они уехали в Катар и выиграли чемпионат мира. Как далеко нужно зарыться головой в песок, чтобы не понимать, в каком положении сейчас находится мир? Будет ли это, если кто-нибудь нажмет кнопку ядерного оружия? Не хотел бы быть одним из шотландских игроков, играющих в этот вечер.

Я не знаю, где будут мои эмоции. Мои эмоции там, когда я глубоко думаю о том, что важнее, футбол, или послать сигнал о неприемлемости поведения России. Мир должен объединиться и сказать им это; вы можете услышать эмоции в моем голосе. Это мое главное чувство в этой ситуации. Я делаю это для телевидения, и я не знаю, как я справлюсь с этим. Я знаю, что большинство наших болельщиков, которые пойдут туда, почувствуют то же самое", – цитирует Сунесса Footballscotland со ссылкой на The Times.

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