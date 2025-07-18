"В прошлом году я чуть не погиб. История, которой хочу поделиться после аварии Диогу Жоты. 11 февраля 2024 года. Нам дали выходной, я решил поехать в Киев. У меня Порш Панамера. За день до этого пофотографировал машину, чтобы ее продать.

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Двигаемся с товарищем под музыку, честно, не слишком медленно. В моменте я наезжаю на обочину, дергаю руль и тупо влетаю в отбойник. Бампер отлетает, искра, машина загорается и катится дальше.

Я думаю открыть дверь и выпрыгнуть, но не делаю этого. Мою ногу зажало, снова бьет в отбойник. Я держу руль и думаю: "Ну все!". Просто ощущение пустоты внутри, ты понимаешь – ну все, это конец. Мы остановились, повезло, что сзади ехали военные, у них был огнетушитель – машину они потушили.

Мне капец как повезло: только синяки и содранная кожа. Ногу, правда, повредил, когда пытался вытащить ее, чтобы выпрыгнуть. Если честно, в моменте я готов был оторвать ее. Но в общем обошлось. Интересный факт – прямо напротив места, где я потерял контроль над автомобилем, был венок на обочине.

Через месяц я оформил хет-трик в ворота Полесья. За 11 минут. Друзья, будьте осторожны и не откладывайте ничего на потом", – написал Авагимян в своем Telegram-канале.

Напомним, Артур – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Мариуполь, киевский Арсенал, армянский Алашкерт, Александрию и Черноморец, где получил прозвище "одесский Месси". С августа 2024 года выступает за черкасский ЛНЗ. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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