"Дорогие украинцы, к вам обращается Жадсон! Я записываю это видео, поскольку мне очень грустно наблюдать за происходящим в последние восемь дней в Украине. Я за всем слежу, и мне больно из-за этой несправедливой войны. Мы, бразильцы, и все государства мира, сейчас с вами и молимся за вас, чтобы все это как можно скорее кончилось.

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Я имел в честь бок о бок проживать с украинцами 7,5 лет. Вы меня всегда тепло принимали. У вас отличные люди! Я горжусь тем, как каждый из вас борется за демократию. Мы молимся, чтобы Бог защитил вас. Обнял вас", – отметил Жадсон в видеообращении.

Напомним, бразилец выступал за Шахтер с 2005 по 2012 годы и стал автором решающего гола в финале Кубка УЕФА – единственного еврокубка в истории донецкой команды. Также Жадсон забил первый гол в истории Донбасс Арены.

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