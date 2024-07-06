"В прошлый раз, когда мы участвовали в серии пенальти на чемпионате Европы, мы знаем, что произошло (поражение в финале Евро-2020 от Италии – прим.) я верил. Я чувствовал, что шанс появится, и я им воспользовался – я горжусь собой. Это показывает, насколько сильно мы хотим победить в этом турнире. Надеюсь, следующую игру мы сможем выиграть в основное время, но если потребуется – мы сделаем все, чтобы одержать победу.

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Я не собираюсь сосредотачиваться на прошлом – это уже сделано. Я могу сосредоточиться только на настоящем. Я знаю, что много нервных людей смотрело, в частности моя семья, но я сохранял спокойствие. Есть еще две игры, которые могут изменить нашу жизнь и войти в историю. Мы собираемся посмотреть игру и узнать, с кем нам противостоять", – цитирует Сака BBC.

Напомним, что Англия переиграла Швейцарию в 1/4 финала Евро-2024 и пробилась в полуфинал, где сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция. Сака был признан лучшим игроком матча.

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