"Я голоден к победам с Португалией", – Роналду прокомментировал возвращение в сборную – тревожный звонок для Украины

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение в сборную Португалии и выразил готовность сыграть в матче отбора Евро-2020 против Украины.

Криштиану Роналду в интервью DAZN сообщил, что ожидает матчей в составе сборной Португалии, куда он вернулся после 8-месячной паузы.

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"Я надеюсь внести свой вклад в следующих матчах сборной Португалии. Я голоден к победам с национальной командой", – сказал 5-кратный обладатель "Золотого мяча".

Первым соперником действующего чемпиона Европы станет сборная Украины. Матч состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

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