"Мне сложно писать это сообщение болельщикам Арсенала, в котором я играл последние годы. Я глубоко разочарован решением клуба не включать меня в заявку на сезон Премьер-лиги. С момента подписания нового контракта в 2018 году я заверил в своей преданности и лояльности Арсенал – клуб, который люблю. Очень жаль, что это было не взаимно.

Артета прокомментировал положение Озила и другой опальной звезды Арсенала

Как я недавно узнал, преданность теперь редко встречается. Каждую неделю я пытался сохранять позитив, надеясь, что появится шанс вернуться в состав. Поэтому я и держал молчание.

Перед паузой, связанной с коронавирусом, я был очень доволен прогрессом под руководством нового тренера Микеля Артеты. Все складывалось хорошо, и могу сказать, что я выступал на очень высоком уровне. Но потом все изменилось, снова, и мне больше не позволили играть за Арсенал.

Что тут еще скажешь? Я по-прежнему считаю Лондон своим домом, у меня много друзей в команде, и я все еще чувствую крепкую связь с фанатами этого клуба. Что бы ни случилось, я продолжу биться за свой шанс и не позволю своему 8-му сезоне в Арсенале закончиться так. Я обещаю, что это сложное решение не изменит моих планов. Я продолжу тренироваться, отдавая все силы, и буду бороться против бесчеловечности и ради справедливости", – написал Озил на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, Месут сможет снова сыграть за Арсенал в английской Премьер-лиге не раньше февраля, когда можно будет внести изменения в заявку.

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