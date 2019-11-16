Я еще сам до конца не отошел, – Малиновский поделился эмоциями после рождения дочери

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих первых родах, эмоциях от рождения дочери и мотивацию на матч против Сербии.

"Считаю этот день одним из лучших в своей жизни. Это радость для всей семьи, для моей жены. Такие эмоции... Я еще сам до конца не отошел, ведь были очень напряженные дни. Много положительных эмоций. Я очень счастлив. Было определенное напряжение перед родами, ожидания. Теперь все будет значительно проще, теперь можно полностью сфокусироваться на игре.

У меня не было страха находиться во время родов возле жены. Наоборот, я считаю, что присутствовать просто необходимо, ведь это поддержка для жены в такой важный момент, это окончание того, что вы начали 9 месяцев назад.

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Относительно физической формы и кондиций... У нас было два дня выходных и именно в это время родилась дочь. Вчера была тренировка на базе – в основном, фитнес и беговая работа. Сегодня уже работа с мячом. В конце концов, за три дня тяжело потерять кондиции, которые у меня есть – аоборот, я больше отдохнул.

В матче с Сербией стремимся порадовать болельщиков, показать хороший футбол. Нам нечего терять, поэтому мы не должны быть зажатыми – играть раскованно. Попробуем показать содержательный футбол и добыть положительный результат. Важно не проиграть, поддержать менталитет победителя, ведь никто не любит проигрывать. Победа приносит хорошие эмоции, а проигрыш оставляет неприятный осадок. Футбол это такая игра, где каждый футболист хотеть выиграть", – сказал Малиновский в интервью официальному сайту УАФ.

Напомним, накануне у Руслана и Роксаны Малиновских в одной из клиник Бергамо родилась дочь Оливия. Андрей Шевченко дал Малиновскому дополнительные выходные, чтобы поддержать Роксану в важный момент.

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