"У меня еще полтора года по контракту с Шахтером, и в течение 2021-го может произойти многое. Я еще немного подожду, прежде чем принять решение.

Кривцов: Ближайшим трансфером Шахтера будет Додо, но Тете продадут дороже

В Шахтере чувствую себя хорошо, чувствую большую гордость играть за эту команду. Это очень уважаемый во всем мире клуб. Тот факт, что я провел почти полторы сотни матчей за "горняков" – причина, чтобы получать удовольствие", – сказал Патрик в комментарии изданию Mercado do Futebol.

Напомним, 29-летний бразилец на контракте в Шахтере с 2011-го. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его соглашение с "горняками" рассчитано до декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки