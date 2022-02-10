"Скажу откровенно: я еще не отошел от матча, переживал не меньше, чем за первую команду. Поздравляю ребят, тренерский штаб Сергея Мохника, который ведет эту команду. Молодцы. На переполненном стадионе было непросто. У нас зимний перерыв и первый официальный матч. Они показали все, что могли. Честь им и хвала. Я всегда говорил, что у нас хорошая молодежь, которая впоследствии может сыграть на самом высоком уровне. Эти победы придают уверенность.

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Серия пенальти? Мне было непросто. Игнатенко молодец, справился с эмоциями, потому что пропустив такой бессмысленный мяч, можно расстроиться, потерять концентрацию... Но он собрался, спас команду и сам себя. Он один из героев, находившихся сегодня на футбольном поле.

Что нужно, чтобы достигать подобных результатов на взрослом уровне? Над этим нужно работать. В первую очередь, делать более конкурентоспособным наш чемпионат. И надо, чтобы эти молодые ребята где-нибудь играли. Сейчас большой группе игроков исполнится двадцать, и им придется где-нибудь играть. А не все могут попасть сразу в первую команду, ведь с одной молодежью ее не сделаешь, согласитесь.

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Но эта Лига – это неоценимый опыт. Они прошли дальше и должны сражаться. Надо ставить высокие задачи – там играют такие же люди. Наши ребята становятся мужиками и выглядят достойно – это самое главное. Что поспособствовало этому успеху? Все в комплексе, начиная с работы Мирчи Луческу, работы детских тренеров нашей школы и обстановки в коллективе.

Работает, и довольно удачно, вся инфраструктура. Огромное количество наших воспитанников играют на самом высоком уровне. Уверен, что нами выбран правильный путь. Большая группа игроков этой команды в скором времени будут в первой команде. Яцик, Бражко, Боль...", – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua.

К слову, Динамо с трудом переиграло Депортиво в борьбе за путевку в 1/8 финала. Игровое время завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти украинцы оказались сильнее.

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