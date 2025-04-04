"Это было мое решение – уйти из Шахтера. Я к этому готовился. Первые дни было непривычно, но я быстро переключился на другую команду и страну.

Степаненко в минусе, капитан сборной подорожал, лидер без изменений – Transfermarkt обновил стоимости украинцев в Турции

Если брать спортивную составляющую, то я еще хочу играть в футбол, а в Шахтере я этого не делал. Я очень мало играл, практически не играл, поэтому я для себя решил, что нужно что-то менять, поскольку мне не дают больше времени играть. Лучше на то время, когда меня выпускали для галочки, чтобы молодые ребята играли, я думаю, для них это больше будет мотивирующее и больше принесет пользы, чем мне.

Когда я сижу на замене, у меня нет эмоций, потому что я не играю. Поэтому я решил, что будет лучше что-то попробовать новое", – сказал Степаненко в интервью Игорю Бурбасу.

Напомним, легендарный капитан Шахтера в зимнее трансферное окно покинул горняков. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Степаненко неудачно вернулся в основу Эюпспора – легенда Шахтера получил желтую и вылетел из Кубка Турции