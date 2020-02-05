Я ему не отец, – Сетьен о будущем Месси в Барселоне

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением относительно будущего Лионеля Месси.

"Месси – зрелый игрок, он способен сам принимать решения. Не буду вмешиваться в его жизнь, ведь я ему не отец.

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Я должен сделать так, чтобы мои игроки были довольны и становились лучшими на поле. Я вижу Месси с улыбкой на лице. Он любит приходить на тренировки, ему нравится быть в Барселоне. Я видел это сегодня так же, как и вчера или позавчера", – приводит слова Сетьена La Jugada Financiera.

Напомним, недавно между Лионелем Месси и техническим директором Барселоны Эриком Абидалем произошел конфликт из-за заявления француза об увольнении Эрнесто Вальверде 13 января.

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