В прошлом году грузинский голкипер подписал контракт с мерсисайдцами, но английский клуб решил оставить его в годичной аренде в Валенсии. После завершения сезона 2024/25 Гиорги Мамардашвили переедет на Энфилд и уже готовится к борьбе за основу.

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"Я еду в Ливерпуль, чтобы быть первым номером, бороться за место в стартовом составе. Приеду и буду тренироваться как можно лучше, и не знаю, что они решат дальше. Я не решаю, кто играет, а кто нет", – цитирует грузина Marca.

Мамардашвили будет конкурировать в Ливерпуле за место первого номера с Алиссоном, который сейчас является основным вратарем в команде Арне Слота.

Напомним, Гиорги блестяще провел чемпионат Европы в 2024 году и помог сборной Грузии выйти в плей-офф.

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