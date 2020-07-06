"Я дважды просил Рух – не пиартесь на наших проблемах": Смалийчук призвал соседей не вмешиваться в дела Карпат

Владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал основные моменты информационной войны с Рухом.

"Моя позиция была четкой. Ребята, у нас есть два совладельца, мы разберемся, это наши проблемы. Пожалуйста, прошу вас, не пиартесь на наших проблемах. Я дважды просил об этом Рух. И что мы видим – не прошло 24 часа, вылетает чувак с камерами и заявлениями – я такой добрый, всех спасаю, присылайте реквизиты. Так продолжаться не может. Где вы видели, что президент другого клуба выписывал блоги о другом клубе, делал ток-шоу? Я не политик, не умею пиариться, не хочу ни с кем воевать и ссориться.

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Я только прошу, ребята, занимайтесь своим клубом. А если у вас все так гладко, заняться нечем, то я найду, чем вас отвлечь от своего клуба, чтобы вы занимались своим клубом. Карпаты заплатили долг Руха перед ПФЛ, но я никого не троллил. Если у клуба есть проблемы и угроза дисквалификации, если уже не мы, то давайте хоть поможем младшему брату.

Кополовец – я его вообще не знаю, кто это такой. Думаю, даже те, кто его знает, после такого поступка тоже не захотят знать, кто это. Гриша Козловский говорил, что они общаются с Коломойским, поэтому видимо это их общее дело. Я далек от теорий заговоров. Не знаю, была ли это личная инициатива Гриши, или он действовал согласно каким-то договоренностям с Коломойским. Не мне об этом судить, я вижу только поступки и за ними делаю выводы. Поступок со стороны Руха был неэтичный", – заявил Смалийчук в комментарии программе Великий Футбол.

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