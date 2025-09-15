"Знаешь, что я понял? Нужно ценить. Ты играл-играл-играл – уже надоело. Плюс ситуация в стране нелегкая. И думаешь: ”Блин, да все, уже надоело, хватит уже“. И ты уже как-то к этому футболу: ”Да все, достаточно“.

А нет: проходит время – а ты все равно бегаешь и скучаешь по футболу. И я вернулся. Правда, много времени прошло до того, как я вернулся.

Но прежде всего надо ценить и всегда понимать, что не стоит преждевременно уходить из футбола. Потому что наступит время – скорее всего, ты захочешь снова тренироваться и вернуться в футбол. Это то, что я почувствовал. Я думал, что уже все. Думал, я уже наелся этого футбола, уже не хочу. Нет: прошло время – я понимаю, что я хочу", – сказал Хачериди в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, В конце августа Черноморец объявил о подписании 38-летнего оборонца. Он уже успел сыграть в трех матчах Первой лиги, проведя на поле суммарно 71 минуту.

