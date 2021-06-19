"Я доволен результатом": Дешам – о сенсационной ничьей с Венгрией на Евро-2020
Наставник "Ле Блё" Дидье Дешам подытожил матч 2-го тура Евро-2020 против Венгрии, в котором его подопечные сыграли вничью (1:1).
"Венгрия провела матч своей жизни. Она сыграла бесподобно, отдала все силы. Я доволен результатом. Не очень ему рад, но он меня устраивает.
Венгрия – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча
Мы сумели сравнять счет, мы ни разу не сдались. Наша задача – выход из группы. И мы можем вполне комфортно чувствовать себя с четырьмя очками, хотя я бы предпочел иметь сейчас шесть баллов из шести возможных.
У нас были моменты в первом тайме, но, к сожалению, не забили. Мы много били по воротам, не раз попадали в створ, даже попали в штангу. Считаю, что в этом матче у нас были очень хорошие отрезки, особенно в первом тайме", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Заметим, в последнем туре группового этапа Франция сыграет с Португалией, матч состоится в среду, 23 июня. Венгрия же будет противостоять Германии.