"Венгрия провела матч своей жизни. Она сыграла бесподобно, отдала все силы. Я доволен результатом. Не очень ему рад, но он меня устраивает.

Венгрия – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы сумели сравнять счет, мы ни разу не сдались. Наша задача – выход из группы. И мы можем вполне комфортно чувствовать себя с четырьмя очками, хотя я бы предпочел иметь сейчас шесть баллов из шести возможных.

У нас были моменты в первом тайме, но, к сожалению, не забили. Мы много били по воротам, не раз попадали в створ, даже попали в штангу. Считаю, что в этом матче у нас были очень хорошие отрезки, особенно в первом тайме", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Заметим, в последнем туре группового этапа Франция сыграет с Португалией, матч состоится в среду, 23 июня. Венгрия же будет противостоять Германии.

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