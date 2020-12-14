"Я доволен, потому что чувствую прогресс": Яремчук голом отблагодарил нового тренера Гента
Нападающий Гента Роман Яремчук рад своему победному голу в ворота Стандарда (2:1).
"Последние недели были тяжелыми для нас. Я счастлив и чувствую облегчение, ведь мы наконец выиграли. Насколько важен для меня гол? Каждый мяч важен, но этот все же особенный – первый домашний матч Хейна Ванхазебрука.
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Впрочем, я живу для голов и хочу приносить как можно больше пользы команде. Я забиваю, мы побеждаем – лучше быть не может. Я точно чувствую изменения с новым тренером. Не только на поле, но и внутри команды. И нам это было нужно. Я доволен, потому что чувствую прогресс. Я, конечно, надеюсь, что мы сдвинулись с места ", – цитирует Яремчука Voetbal Belgie.
Добавим, что Гент продолжает находиться в середине турнирной таблицы чемпионата Бельгии – 12 строчка.
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