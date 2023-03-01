– Довольны ли стартом Миная в официальных матчах 2023 года?

– Я доволен игрой Шахтера, ведь мы всегда болеем за него в еврокубках, приятно играть против такой команды. Собственные возможности на этом этапе мы знаем, поэтому ничего плохого ребятам после игры не говорил. Замечательно, что у нас был именно такой соперник, потому что через такие матчи мои футболисты будут только получать опыт. Поздравляю Шахтер с победой. Хотелось бы против каждого играть на победу, но нужно реально понимать, что на этом этапе Шахтер гораздо сильнее Миная.

Дубль Сикана и дебют новичков в видеообзоре матча Минай – Шахтер – 1:4

– Как оцените игру своих новичков?

– Сейчас не хочу оценивать. Нужно посмотреть матч в спокойной атмосфере, а уже потом делать выводы. Я знаю возможности каждого игрока, особенно выступавшего в Александрии Мельника. Нужно время, возможно, он еще не всех в команде по именам знает. Сегодня я хотел его проверить, но еще нужно набирать кондиции, чтобы в дальнейшем он мог помочь. То же касается и Булезы, которого мы арендовали у Шахтера.

– Гол смог оживить игру Миная?

– Да! В начале матча было видно, что ребята беспокоились, хотя мы достаточно говорили об этом на теоретических занятиях, но психология играет очень важную роль в современном футболе. Я как в воду смотрел, говоря, что нужно не пропустить по стандарту. После второго мяча ребята растерялись, но потом я был доволен 15-минутным отрезком игры. Вишневский при счете 0:1 мог забивать, позже имел возможность Байдал, но хорошо играл Трубин. Не ожидали, что пропустим столь быстро третий гол с пенальти, после которого было уже сложно мечтать о ничейном исходе. Повторюсь: ребятам я ничего не говорил, потому что мы проиграли хорошей команде, – цитирует Шарана сайт Шахтера .