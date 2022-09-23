"Я уже не раз говорил, что там была проблема в голове игрока. Мальчику плохо, он имеет много личных проблем, очень растерян и очень уязвим. Он ошибочно считал, что, убегая из Барселоны, он тоже уйдет от своих проблем, хотя на самом деле ему нужно было столкнуться с ними лицом к лицу и не уходить.

Барселона оставила Дембеле шанс "утащить" 25 млн евро – опасный пункт в контракте

Я не раз беседовал с ним прямо, доводил Неймара до слез, и он не раз признавался мне, что потерялся. Еще одной причиной стал Неймар-старший. Отец разгневался, когда в прессу "утекла" информация о его бонусах. Он сказал: "Я вам не доверяю, вы постоянно меня обманывали". Он потребовал немедленной выплаты указанного бонуса, чего Барселона не сделала. Тогда Неймар и ушел", – приводит слова Санлеи The Sun.

Напомним, летом 2017 года ПСЖ активировал 222-миллионную клаусулу, прописанную в контракте Неймара с Барселоной. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд