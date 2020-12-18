"Артета – меньше всех виноват в той ситуации, которая сложилась сейчас. Если вы посмотрите на нашу игру, то поймете, что виноваты только футболисты. Я должен быть честным. Мы получаем красные карточки, делаем ошибки, выпадаем из игры. Это недостаток концентрации со стороны игроков.

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У тренера нет проблем в раздевалке, его никто не критикует. Мы критикуем только себя, и футболисты знают, что они несут ответственность за свои выступления. Да, у игроков Арсенала есть класс, но внезапно случился такой провал. Однако никто не может вешать всех собак на одного человека.

У нас отсутствует дисциплина, нет уверенности в себе. Здесь сыграло множество факторов. Все игроки согласны с тем, что нужно как можно быстрее менять ситуацию", – цитирует Лена Sky Germany.

После 13-ти туров АПЛ Арсенал расположился на 15-й строчке, что является антирекордом клуба в истории турнира.

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