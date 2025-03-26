– Ваш последний матч в основе Ингульца – это девятый тур, матч против Карпат. Ничья на выезде, кажется, положительный результат. И дальше вас, капитана команды, мы уже на поле не видели. Что конкретно произошло после этого?

– После этого мы приехали, тренировались, как обычно. У нас был воскресный цикл, и на одной из тренировок я почувствовал боль в бедре и сошел с тренировки. Перед игрой я сказал тренеру, что не смогу сыграть, надо полностью восстановиться, чтобы не порвать мышцы. Я объяснил, что поеду в Киев на неделю, быстро восстановлюсь, потому что травма нетяжелая. Я всегда хочу играть все игры. Тренер сказал: "Так, езжай. Мы хотим, чтобы ты быстрее вернулся". Все было хорошо, через неделю я восстановился, приезжаю, еду в поезде на базу – и выходит какая-то новость. Мы читаем: "Пять футболистов переведены в U-19". Я думаю: "Сейчас приеду на базу, спрошу". Даже не думал, что я в этом списке.

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Приезжаю, и футболисты говорят: "Ты тоже в списке". Там были я, Петько, Козыренко, Мельничук и Ситало. Мы звоним президенту, а он говорит: "Это выбор тренера. Он так решил. Он переводит вас в U-19". Он сказал, что я не хочу с вами общаться из-за того, что ты натворил. Президент привык всегда доверять тренеру, то есть всем тренерам, которые были – Лавриненко, Лупашко, Ковалец. Он привык всем доверять. Он не лез в команду – это его плюс. Как бывает, что президенты говорят, что поставь этого, но такого не было. Но в этой ситуации он просто доверился тренеру и даже не стал разбираться. Он полностью доверяет Кобину.

Он нам сказал: "Идите к тренеру и проситесь, чтобы он вас вернул в команду". Но у ребят, конечно, такая реакция была – они были шокированы, он нас выбрал, как мы должны сразу проситься обратно? Я говорю: "Давайте сделаем так, а потом посмотрим на реакцию тренера и президента. Нам надо что-то делать". Это же даже не U-19 было. Это просто детки бегали на базе.

Мы пошли к Кобина в этот же день. Подходим к нему и говорим: "Василий Васильевич, что случилось? Мы только что говорили с президентом, он говорит, что это ваш выбор. Но мы хотим тренироваться, хотим доказывать". Он посмотрел и ответил: "Сейчас я еще поговорю с президентом, это мое решение". И просто ушел.

После этого снова звонит президент: "Мне тренер позвонил. Пока никого из вас не будет возвращать в команду. Тренируйтесь с U-19, можете еще жить на базе. Доказывайте. Живите у него под окном и проситесь каждый день обратно. Просто так вас никто не отпустит из клуба. Если кто-то думает, что вы просто так уйдете, то это не так. Если вы хотите уйти, ищите команды, чтобы они давали за вас деньги".

А потом передал через Кобина, что мы еще и должны деньги ему. Я точно не помню, но за себя я должен был отдать 2 миллиона гривен, чтобы просто уйти, – сказал Козак в эфире ТаТоТаке.

Напомним, сейчас Ингулец занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице УПЛ с 15-ю очками.

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