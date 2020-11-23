Француз расскажет всю правду о непростом положении на Камп Ноу в авторской программе легенды мадридского Реала и сборной Аргентины Хорхе Вальдано. Резонансный разговор появится на Movistar+ сегодня в полночь, перед выездным матчем Барсы против киевского Динамо.

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"Да, я действительно редко общаюсь с прессой. Думаю, последний раз это было в день моей презентации. Я хотел говорить на футбольном поле, а не вне его. У меня всегда лучше получалось отвечать с мячом в ногах. Впрочем пора расставить все по своим местам. Я долго терпел многие вещи, разные комментарии. С меня хватит", – отмечает Гризманн в кратком, но горячем анонсе взрывного интервью.

Ожидается, что француз наконец расскажет об отношениях с Лео Месси. Его окружение недавно вылило немало грязи на аргентинца, который якобы долго игнорировал Гризманна в раздевалке.

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