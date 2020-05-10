"Я до сих пор спрашиваю, болит ли его задница": экс-игрок Интера рассказал, как свирепствовал Моуринью

Бывший защитник Интера Иван Кордоба поделился интересной историей о работе с Жозе Моуринью.

"Игроки Тоттенхэма уже узнали больше о нем. Например, когда Моуринью злится, то пинает все, что попадется перед его ногами.

Моуринью вспомнил единственный раз, когда плакал из-за поражения

Однажды после игры с Фиорентиной он вошел в раздевалку и пнул сумку, в которой был контейнер со льдом. Он поскользнулся и сразу встал. Когда я слышу Жозе по телефону, то до сих пор спрашиваю, болит ли его задница от падения!" – пошутил Кордоба в интервью Daily Mail.

Напомним, Моуринью работал в Интере с 2008 по 2010 годы, подарив миланцам требл в сезоне 2009/10.

Вместо витаминов выпил виагру – как форвард, которого вытеснил Шевченко, "стал самым быстрым с тремя ногами"