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"Я до сих пор спрашиваю, болит ли его задница": экс-игрок Интера рассказал, как свирепствовал Моуринью

07:30 29 Читати українською
"Я до сих пор спрашиваю, болит ли его задница": экс-игрок Интера рассказал, как свирепствовал Моуринью
Жозе Моуринью / Reuters

Бывший защитник Интера Иван Кордоба поделился интересной историей о работе с Жозе Моуринью.

"Игроки Тоттенхэма уже узнали больше о нем. Например, когда Моуринью злится, то пинает все, что попадется перед его ногами.

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Однажды после игры с Фиорентиной он вошел в раздевалку и пнул сумку, в которой был контейнер со льдом. Он поскользнулся и сразу встал. Когда я слышу Жозе по телефону, то до сих пор спрашиваю, болит ли его задница от падения!" – пошутил Кордоба в интервью Daily Mail.

Напомним, Моуринью работал в Интере с 2008 по 2010 годы, подарив миланцам требл в сезоне 2009/10.

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Іван Кордоба Іван Кордоба Интер Интер Италия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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