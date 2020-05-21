"Я даже не прикоснулся к этому трофею", – Лукаку сих пор не может простить экс-тренера Челси

Экс-форвард Челси Лукаку без радости вспоминает триумф лондонского клуба в Лиге чемпионов сезона 2011/12.

"Ди Маттео сказал мне, чтобы оставался с командой до конца. Он считал, что все должны участвовать в торжестве, даже те, кто был отстранен, и молодые ребята, не попавшие в заявку на Лигу чемпионов. Я благодарен ему за это.

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Эта победа – одна из тех вещей, о которых я всегда мечтал. Я рад за клуб, но есть один человек, который много у меня забрал: предыдущий тренер Виллаш-Боаш. Я никогда не прощу его за это.

Что касается трофея за победу в Лиге чемпионов, то я и пальцем к нему не прикоснулся. Потому что я не выиграл этот трофей. Я так с 11 лет, если я не принес никакой пользы, это не мой трофей. Только если ты лично что-то сделал для того трофея или титула, ты можешь с ним попозировать", – цитирует Лукаку HLN.

Напомним, Челси был сильнейшим в розыгрыше ЛЧ 2011/12. Начало сезона команда провела под руководством Андре Виллаша-Боаша, но через несколько месяцев на его место назначили Роберто Ди Маттео.

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