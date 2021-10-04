"Он пытался играть... Холланд сказал мне: "Я бы хотел сыграть, но не могу двигаться, как хочу. Я даже ходить не могу". Это реальность, в которой мы вынуждены работать.

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Думаю, было бы разумно, если бы мы прекратили спекулировать. Я понимаю Норвежскую федерацию, но он человек, а не машина. Если не работает, значит, не работает... Мы должны убедиться, что Эрлинг может приносить пользу Борусси и Норвегии. Мы должны освободить его от этого давления, а не спрашивать каждый день, как он чувствует себя", – сказал Розе.

Кроме наставника "шмелей", сам Холанд в Твиттере обратился к сборной Норвегии и ее болельщикам. "Привет, ребята. Простите за то, что не готов сыграть за национальную сборную. Я бы получил удовольствие, если бы мог выйти на поле. В любом случае удачи сборной Норвегии", – написал Эрлинг.

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К слову, во время перерыва на матчи сборных Норвегии предстоит сыграть против Турции (8 октября) и Черногории (12 октября). Сейчас именно скандинавы делят с Нидерландами лидерство в группе G в рамках отбора на ЧМ-2022.