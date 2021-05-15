Аргентинский форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес решил, что от добра добра не ищут и имеет большие планы на следующий сезон с итальянской командой.

"Я очень счастлив в своем нынешнем клубе, где сейчас, наверное, установилась наилучшая атмосфера за последние несколько сезонов. Какой-то фантастический момент! Поэтому я и не думаю ни о чем другом, кроме Интера..

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Что касается возобновления контракта, то это пока что находится на уровне обсуждения между представителями клуба и моими доверенными лицами. Договоренность есть, думаю, что в ближайшее время закрепим сделку окончательно.

Меня долгое время связывали с возможным переходом в Барселону. Что же, скрывать не буду, я даже говорил об этом с Месси, но решил в итоге остаться в Интере и не чуть в этом выборе не ошибся.

Мы уже разрабатываем планы на следующий сезон. Как мне кажется, Лига чемпионов должна стать для нас наиболее важной целью. Там все решают мельчайшие детали — этим и займемся в межсезонье", – цитирует Лаутаро Calciomercato.com.

Напомним, аргентинский форвард в текущем сезоне провел за "черно-синих" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

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