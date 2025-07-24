Арнаутович несколько недель вел переговоры с венским Рапидом – австрийцы планировали платить ему 3 млн евро в год в течение двух сезонов за счет стороннего финансирования. Однако переговоры сорвались – и Марко перешел в Црвену Звезду, где будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

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За выход в основной этап Лиги чемпионов Марко получит 200 тысяч евро чистыми. Также ему полагаются 5 тысяч евро за каждый гол или результативную передачу в Лиге чемпионов и чемпионате. Участие в Лиге Европы принесет Арнаутовичу 50 тысяч евро, а победа в национальном чемпионате – 30 тысяч евро.

"Я обещал Синише Михайловичу, что перейду в Црвену Звезду. И вот я здесь", – объяснил свое решение Арнаутович.

Бывший тренер Болоньи Михайлович умер в конце 2022 года от последствий острого лейкоза. Для австрийского нападающего он был не только тренером, но и близким другом.

В прошлом сезоне Црвена Звезда уверенно выиграла чемпионат Сербии. Столичная команда набрала 100 очков, опередив на 27 пунктов Партизан, занявший второе место. Спонсором клуба является российская компания Газпром, а сами "красно-белые" часто играют товарищеские матчи с "болотными" командами.

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