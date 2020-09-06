Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски поделился мыслями относительно своего самочувствия в возрасте 32 лет.

"Я не чувствую себя 32-летним. Я чувствую себя лучше, чем в 26, не только физически, но и с точки зрения моих футбольных и технических способностей.

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Последние несколько лет я очень много работал, чтобы достичь своего оптимального уровня", – цитирует слова Левандовски немецкое издание Kicker.

Добавим, что в сезоне 2019/20 поляк провел 47 матчей, в которых отметился 55 голами и 10 ассистами.

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