"Я остался на скамейке запасных в первой игре сезона, поэтому сразу пошел в офис Моуринью и спросил: "Зачем вы меня пригласили сюда? Почему я не остался в Атлетико?". Он сказал, что со мной не может чувствовать себя в защите так надежно, как с Аспиликуэтой. Я должен завоевать свое место. Жозе сказал, что мне не гарантирован старт только из-за моего имени.

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Он действительно был прав. Я плохо играл. Но я также думаю, что для улучшения нужно выходить на поле. Я никогда не жалел о том переезде, ведь был в одном из крупнейших клубов мира. Но все хотят играть! Тогда я чувствовал себя преданным из-за отсутствия слов поддержки. Я не хотел работать у Моуринью еще год. Но это была не его вина. В конце концов, мы выиграли АПЛ и Кубок лиги, а медали висят у меня дома!" – признался Луис в интервью Daily Mail.

Бразильский защитник задержался в Челси на сезон, после чего сразу вернулся в Атлетико. Интересно, что Моуринью "пережил" Филипе лишь на несколько месяцев и вскоре был уволен из-за провальных результатов.

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