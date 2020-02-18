"Я чувствовал себя, как полное дерьмо": форвард Порту – о своем взрыве эмоций после ужасного унижения фанатов

Нападающий Порту Мусса Марега прокомментировал скандальный инцидент с фанатами Витории Гимараэш, которые оскорбили его расистскими выкриками.

"Я чувствовал себя, как полное дерьмо. Это было огромное унижение, мне стало действительно больно.

Марега покинул поле из-за расистских выкриков – видео бурной реакции

Все началось со старта, еще на разминке. Это было несколько человек. Однако, одно дело, когда вы видите и слышите двух или трех, которые кричат ​​как обезьяны или другие расистские оскорбления. Я предполагаю, что это случается со многими игроками на футбольном поле... Меня такое не волнует, но если кричит весь стадион? Невозможно продолжать играть, когда люди издеваются над цветом вашей кожи", – цитирует Марегу RMC Sport.

Напомним, малиец решил покинуть поле, и тренеру Порту пришлось делать незапланированную замену. Главный арбитр вслед показал игроку желтую карточку.

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