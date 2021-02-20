Молодая звезда лондонцев в перерыве вышел вместо Абрахама, но уже на 76 минуте сам уступил место Зиешу.

Профессорский гол Минамино в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:1

"Я выпустил Каллума, но был недоволен уровнем его самоотдачи, контрпрессинга и энергии. Я снял его, потому что требую от игроков 100%. Я чувствовал, что он не способен помочь нам. Это трудное решение, но завтра о нем уже все забудут. У Хадсона-Одоя есть все шансы сыграть против Атлетико в следующем матче", – цитирует Тухеля Goal.

Добавим, что Челси под руководством немца не проиграл ни одного матча – 2 ничьи и 5 побед.

Челси не смог дожать Саутгемптон и рискует вылететь из топ-4 АПЛ, Вест Бромвич в меньшинстве выстоял против Бернли