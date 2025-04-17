Полевой рефери Франсуа Летексье без раздумий указал на точку по мотивам борьбы хавбека "канониров" с Килианом Мбаппе в штрафной площадке. Райс получил желтую, но активно жестикулировал о своей невиновности. Лидер Арсенала был прав – после длительной консультации с VAR и просмотра повтора Летексье отменил пенальти.

Пижонский пенальти имени Сака в видеообзоре матча Реал – Арсенал – 1:2

"Я знал, что это не пенальти. Я держал Мбаппе за руку, но знал, что это не пенальти. Я честный парень. Он упал на газон, но я был вполне уверен, что решение изменят. В конце концов, мы выполнили свою работу, и это исторический вечер для клуба", – приводит слова Райса ВВС.

Напомним, в первом матче (3:0) Деклан положил два роскошных гола штрафными ударами. По итогам двух встреч Арсенал разбил Реал с общим счетом 5:1 и в полуфинале сыграет против ПСЖ.

"Это провидение": в теневого фаворита ЛЧ вселился Лунин – уникальные защитники-бомбардиры и поголовная вера в Мбаппе