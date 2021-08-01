25-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль, метнув ядро ​​на 19,79 метра. Представительница Китая Лицзяо Гун показала лучший результат – 20,58. Бронзу одержала новозеландка Валери Адамс 19,62.

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Однако Рейвен Сандерс затмила успех своих соперниц эффектным шоу. На квалификации она притворялась персонажем комиксов Джокером, надев маску с известной улыбкой и покрасив волосы в зеленый и розовый цвета. В финале она полностью соответствовала своему прозвищу "Халк", подражая другому известному герою.

Еще в 2018 году Рейвен была на грани самоубийства. "Я была молодым, черным и геем. На мне поставили клеймо, я думала, что не найду выхода. Легкая атлетика отвлекала меня, но проблемы не исчезали. Однажды во время поездки на автомобиле я была в 15 минутах от самоубийства", – цитирует Рейвен Сандерс Marca.

Отметим, Сандерс надеется вдохновить своим достижением сообщество ЛГБТ, людей с психическими расстройствами и чернокожие меньшинства.

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