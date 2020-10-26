"Последние два года – худший период в моей карьере. Бывало, когда я хотел оставаться в своей комнате и не выходить из нее, такой я был зол. Я оказался в глубокой заднице. У меня было много рецидивов. У меня была не только проблема с коленом, а полный дисбаланс. Мне пришлось остановиться, чтобы поставить себе правильные вопросы. Я был вынужден начать все с нуля.

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Я стал веганом, не ем ни мяса, ни рыбы. Я действительно обращаю внимание на питание. Я чувствую себя хорошо благодаря растительным белкам. Сейчас мое тело намного лучше. Я похудел на три килограмма, именно это и было нужно мне. Я никогда не чувствовал себя так хорошо в физическом плане. Раньше я никогда не работал так усердно, никогда не был таким внимательным к каждой детали. Я думаю, что это повлияет на мою карьеру", – цитирует Умтити Eurosport.

В прошлом сезоне Ла Лиги 26-летний француз провел лишь 13 матчей.

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