"Сначала грусть, а потом радость, вот что дает вам футбол, непонятные моменты. Я мог бы дать "Селесао" преимущество, но не смог.

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В течение года я не промахивался с пенальти ни разу, и когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Это чувство грусти и радости одновременно, но самое главное – это квалификация, команда заслужила ее. Словения почти все время провела в обороне, поэтому поздравляю партнеров, особенно нашего вратаря, который сделал три хороших сейва.

Даже у самых сильных людей бывают плохие дни, я был в депрессии и мне было грустно, потому что команда нуждалась в голе. Я не могу, я поговорю об этом позже, я поговорю позже. У нас будет тяжелая игра против Франции, и мы будем сражаться.

Это был плюс энергии, и я всегда буду делать все, что в моих силах в этой футболке. Собираюсь делать это всю свою жизнь. Я никогда не боялся смотреть в глаза трудностям, и вы никогда не услышите, чтобы мое имя ассоциировалось с поражением", – цитирует Криштиану Роналду RMC Sport.

Напомним, что португалец не сумел реализовать пенальти в первом экстратайме в матче против Словении. Но в итоге Португалия выиграла серию 11-метровых (3:0) и прошла в четвертьфинал.

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