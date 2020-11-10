"Я видел это в прямом эфире и был шокирован. Я даже сказал несколько плохих слов. Это действительно было шоком для нас, ведь он очень важный игрок, наш капитан. Мы будем скучать по нему.

Ван Дейк был успешно прооперирован

Сейчас игрокам приходится проводить столько матчей, что мы сидим и ждем следующей травмы. Это много говорит о графике, с которым они столкнулись в текущем сезоне", – цитирует де Бура Goal.

Напомним, Вирджил ван Дейк травмировал колено в матче за Ливерпуль и вылетел до конца сезона 2020/21.

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