"Украина – мой второй дом: я приехал сюда из Хорватии в 2006-м в возрасте 19 лет, женился на украинке, здесь у меня родилась дочь и я счастливо жил в Днепре. Я очень люблю эту страну. То, что мы сейчас переживаем, похоже на какой-то страшный сон.

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В два часа утра в прошлый четверг наша команда прибыла в гостиницу в Киеве: мы были на сборах и прилетели туда, потому что должны были играть с Динамо. В 4:00 мы услышали о первых взрывах и были в шоке. Никто не верил, что Путин сделает это ночью, когда люди спят.

Большинство из нас уехали на клубном автобусе, поехав на нашу тренировочную базу под Днепром. Часть ребят осталась в Киеве или уехала в другое место к своим семьям, а игрокам-иностранцам удалось покинуть страну. Я поехал в наш лагерь, а потом вернулся в семью. Жена прислала мне подробности о взрывах в аэропорту Днепра и на военной базе недалеко от нашего места жительства. Это было какое-то безумие.

С того времени нам повезло. Сначала в городе царила паника: люди покупали весь бензин, лекарства и другие товары. Но в последние несколько дней все было хорошо, и сейчас у нас есть все, что нам нужно. Иногда раздаются сирены, но ничего не происходит. Люди волнуются, когда это случается, но это делает их готовыми мобилизоваться и воевать за свою страну.

Я ежедневно поддерживаю связь с нашими игроками и другими тренерами, а также с коллегами по всей Украине. Нас не волнует футбол или тренировки: мы хотим остановить войну, прежде чем вернуться к любимой игре. В клубе никто еще не пошел в армию, но никогда не знаешь, что будет в будущем. Возможно, если мы будем нужны, мы пойдем.

Я думаю, что с нашим клубом все будет хорошо: это молодой, амбициозный клуб, и президент стремится нас поддерживать. Но многие клубы в Украине после этой войны могут обанкротиться или исчезнуть. По мере восстановления страны футбол окажется в списке приоритетов.

Это третья война в моей жизни, а мне всего 35. Мне было пять, когда началась война в Югославии, и я все еще чувствую ее влияние на свою семью. Я был здесь, в Украине, когда началась война на Донбассе в 2014 году. Сейчас мы переживаем это. Когда я думаю об этом слишком много, я просто не знаю, что сказать", – сказал Бартулович The Guardian.

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