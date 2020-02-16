"Я был просто в шоке": Каргбо отреагировал на запрет играть за Динамо до конца сезона

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо надеется, что ему удастся сыграть за "бело-синих" еще до окончания текущего сезона.

"Я вообще ничего не знал об этом. Я узнал только от отца, который позвонил мне. Я спросил у него, как такое вообще возможно? Он сказал, что это закон УЕФА о том, что ты не можешь сменить три клуба. Но как? Если я был без клуба до этого.

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Я очень надеюсь, что юристы Динамо позаботятся о моем скором возвращении. Я верю, что все закончится. Я хочу играть за Динамо, хочу показать, что в Динамо пришел новый Ибра. Надеюсь, что удастся сыграть раньше мая.

Я был просто в шоке, мы поехали в Турцию, у нас были сборы с командой, все было хорошо, а получилось вот так", – цитирует Каргбо xsport.ua.

Напомним, по правилам УЕФА, игрок не может выступать за три клуба в течение одного сезона. Каргбо начал сезон в бельгийском Руселаре, за который сыграл 3 матча, а затем перешел в любительский клуб Льерс Кампензонен – ​​в составе этой команды форвард забил 2 гола в 10 матчах.

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