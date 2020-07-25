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Экс-легионер Шахтера: Был очень удивлен решением Луческу – в свое время я отказал Динамо

25 июля 21:48 - Читати українською
Экс-легионер Шахтера: Был очень удивлен решением Луческу – в свое время я отказал Динамо
Разван Рац и Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Бывший защитник Шахтера Разван Рац не в восторге от прихода Мирчи Луческу в киевский клуб.

"Я был очень удивлен, когда из прессы узнал о решении Мирчи. Ему будет трудно, учитывая его связи с Шахтером.

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В свое время, когда я выступал в Испании, Динамо выходило на меня, но я сразу отказался. Как я могу туда перейти? Я все еще фан Шахтера, смотрю матчи команды.

Не понимаю, как это произошло после того, как Луческу прожил жизнь в Шахтере. Впрочем, думаю, он им поможет", – цитирует Раца Digi Sport.

Напомним, Разван защищал цвета Шахтера под руководством Луческу в 2003-2013 годах.

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Мирча Мирча Луческу Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Разван Разван Рац
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