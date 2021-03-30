"Стал ли мой подкат причиной постоянных травм Азара? Да, конечно. На прошлой неделе я был на тренировке Реала и сделал еще один жесткий подкат против Азара. На самом деле мне очень грустно по этому поводу. Я пытался связаться с ним сразу после той игры, но не смог.

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Затем я увидел двух-трех его товарищей по команде, которые сказали мне, что ему действительно больно. Я скрестил пальцы и надеялся, что это не так уж и плохо. Если есть один игрок, которому я не хотел навредить, то это Эден. Я никогда не хотел ему навредить. Он выходил на свою лучшую форму. Когда Реал приглашает вас, это не случайно, он очень хороший игрок", – приводит слова Менье Marca.

Напомним, именно Менье сфолил против Азара в ноябре 2019 году в матче Лиги чемпионов, что привело к началу хронической травматичности Эдена в Реале. В текущем сезоне Азар сыграл лишь в 14 матчах, записав в свой актив 3 гола.

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