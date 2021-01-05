"Я был молодым и сумасшедшим – мог пить весь день. Я мог выпить 10 пинт, а затем перейти на водку. Перед матчем против Арсенала я употребил три стакана коньяка с колой в зале для игроков. Затем пришел представитель персонала и сказал, что мне нужно переодеться, я в составе. Стакан все еще был в моей руке.

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Я сидел на скамейке запасных и думал: "Пожалуйста, не выпускайте меня, я не могу выйти на поле после трех бренди и колы". Потом меня таки выпустили. В том Вест Хэме была культура выпивки. Мы всегда пили после игр. У меня остались пробелы в памяти с тех пор. Люди спрашивают меня о результатах команды, а я просто не помню", – цитирует Фердинанда Marca.

Напомним, легендарный защитник играл за Вест Хэм до 22 лет. Затем его приобрел Лидс, а в 2002-м Манчестер Юнайтед отдал "павлинам" 46 млн евро, что стало рекордным трансфером АПЛ на тот момент.

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