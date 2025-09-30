Галатасарай стал чемпионом Турции, опередив Фенербахче на 11 очков. В августе португалец был уволен из турецкого клуба.

"Было очень тяжело. Он начал много говорить после того, как возглавил Фенербахче. Мы знаем его стиль. Он играет не только на поле. Он хочет играть и за его пределами. Он пробовал многое, но мы оказались лучше. Я был лучше него. Мы выиграли титул, победив его. Мы дважды победили их на их стадионе. В этом сезоне его не будет. Мы ждали еще двух игр против него.

Жозе уже не такой сосредоточенный, как раньше. Он не думает о футболе так, как раньше. Он никогда не менял тренерский стиль. Он действительно важная личность, у него действительно мощная харизма. Но с точки зрения футбола нужно расти каждый сезон. Возможно, проблема в том, что он не развивается как тренер", – цитирует Бурука The Athletic.

В прошлом сезоне в одном из матчей Моуринью ущипнул Бурука за нос.

