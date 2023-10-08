"Я играл в гольф, когда был моложе. Гандбол, футбол, гольф. А еще легкая атлетика с моей мамой (прим. Грю Марита Бреут – известная в прошлом норвежская легкоатлетка).

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Я был хорош во всем. В детстве с братом мы много занимались разными видами спорта и быстро добивались успеха. Мы долговязые, у нас спортивное телосложение.

Мне нравится гольф, но мой отец не давит на меня и не заставляет делать что-либо", – цитирует нападающего The Telegraph.

Напомним, что Эрлинг Холанд в текущем сезоне сыграл в 11 матчах за Манчестер Сити, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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