Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес признался, что ожидает усиления команды уже этой зимой.

"Состав всегда должен улучшаться. Приближается трансферное окно, и это шанс. Мы много общаемся с руководством. Встреча была очень продуктивной.

Я был четок . У нас есть финансовые проблемы, но мы должны работать над улучшением команды, состава и становиться более конкурентоспособными", – цитирует Хави Marca .

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Заметим, текущий сезон складывается для "блаугранас" не лучшим образом: команда вылетела из Лиги чемпионов и весной будет играть в ЛЕ, а в Примере расположилась на 8 строчке.