"Я был четок": Хави общался с руководством Барселоны по поводу зимних трансферов
12:55 - Читати українською
Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес признался, что ожидает усиления команды уже этой зимой.
"Состав всегда должен улучшаться. Приближается трансферное окно, и это шанс. Мы много общаемся с руководством. Встреча была очень продуктивной.
Я был четок. У нас есть финансовые проблемы, но мы должны работать над улучшением команды, состава и становиться более конкурентоспособными", – цитирует Хави Marca.
Заметим, текущий сезон складывается для "блаугранас" не лучшим образом: команда вылетела из Лиги чемпионов и весной будет играть в ЛЕ, а в Примере расположилась на 8 строчке.
Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter