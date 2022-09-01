Защитник Арсенала Александр Зинченко не прочь выступать вместе с Михаилом Мудриком на Эмирейтс.

Пресса сообщала об интересе "канониров" к звездочке Шахтера, но трансферное окно в Англии закрывается уже сегодня.

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"Я был бы рад видеть Мудрика в Арсенале. Впрочем, не думаю, что сейчас это возможно", – сказал Зинченко в комментарии VBET News.

Более реальными вариантами для 21-летнего Мудрика выглядят Брентфорд или Эвертон, однако Шахтер установил заоблачный ценник в размере 50 млн евро.

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