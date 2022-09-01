"Я был бы рад видеть Мудрика в Арсенале": Зинченко реально оценил вероятность трансфера земляка
13:38 - Читати українською
Защитник Арсенала Александр Зинченко не прочь выступать вместе с Михаилом Мудриком на Эмирейтс.
Пресса сообщала об интересе "канониров" к звездочке Шахтера, но трансферное окно в Англии закрывается уже сегодня.
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"Я был бы рад видеть Мудрика в Арсенале. Впрочем, не думаю, что сейчас это возможно", – сказал Зинченко в комментарии VBET News.
Более реальными вариантами для 21-летнего Мудрика выглядят Брентфорд или Эвертон, однако Шахтер установил заоблачный ценник в размере 50 млн евро.
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