"Вдруг в три ночи обнаружить людей дома, думаю, что это худшее ощущение, которое может быть. Я ничего не мог сделать.

Звезда ПСЖ стала жертвой дерзкого преступления – супруги связали и раздели

Алесия была вынуждена отдать все, что у нас было ценно. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается. Было очень страшно, но больше волновало то, что могло случиться с Алесией (женой игрока – прим.). Я был беспомощен, связан, я не мог ей помочь.

Потом я плохо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где все вещи. И это была Алесия, которая все еще была очень напугана вместе с ними. Я очень волновался за нее, что они могут ее ранить. Это была действительно ужасная ночь", – цитирует игрока Calciomercato.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 июля в дом голкипера ворвались грабители. Ворам удалось украсть 500 тысяч евро. Доннарумма и его супруга серьезных травм не получили.