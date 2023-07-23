"Я был беспомощен, связан": Доннарумма рассказал о нападении грабителей на его дом
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ужасный случай, случившийся с ним и его женой.
"Вдруг в три ночи обнаружить людей дома, думаю, что это худшее ощущение, которое может быть. Я ничего не мог сделать.
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Алесия была вынуждена отдать все, что у нас было ценно. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается. Было очень страшно, но больше волновало то, что могло случиться с Алесией (женой игрока – прим.). Я был беспомощен, связан, я не мог ей помочь.
Потом я плохо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где все вещи. И это была Алесия, которая все еще была очень напугана вместе с ними. Я очень волновался за нее, что они могут ее ранить. Это была действительно ужасная ночь", – цитирует игрока Calciomercato.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 июля в дом голкипера ворвались грабители. Ворам удалось украсть 500 тысяч евро. Доннарумма и его супруга серьезных травм не получили.