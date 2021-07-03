Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли имеет претензии к командам, которые не напоминают о движении Black Lives Matter перед каждым матчем.

"Опускался бы я на колено перед матчами Евро-2020? Конечно. Если бы я был на Евро-2020, заставил бы становиться на колено всех, кто играет со мной и против меня", – написал Балотелли в Insragram.

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Напомним, Марио является итальянцем, но он родился в семье мигрантов из Ганы. Нападающий выступал за "Скуадру Адзурру" в 2010-2018 годах. Последним клубом Балотелли была Монца.

Сборная Италии пробилась в полуфинал Евро-2020, где встретится с испанцами.

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