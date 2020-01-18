"Я бы забрал команду, если бы арбитр отменил и второй гол", – Мончи жестко отреагировал на судейство в игре против Реала

Генеральный директор Севильи Рамон Мончи был возмущен решениями рефери и VAR в поединке против Реала (1:2).

"Все видели этот момент, это больше, чем обычная игровая ситуация.

Судейские скандалы и гениальный ассист Йовича в видеообзоре матча Реал – Севилья – 2:1

Я не буду делать анализ тактической или технической части игры, ведь именно судейство стало ключевым. Абсурдно что-то анализировать после такого. Если бы арбитр отменил и наш второй гол, то я бы вышел на поле и забрал команду", – приводит слова Мончи Marca.

Напомним, Севилья вышла вперед в первом тайме, но после консультации с VAR рефери отменил гол Люка де Йонга из-за якобы блокировки Гуделя против Милитао. Забитый мяч андалусийцев во втором тайме также противоречивый – в течение атаки Мунир Эль-Хаддади вполне мог подыграть себе рукой.

Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро и скандальному решению VAR и стал единоличным лидером