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"Я бы забрал команду, если бы арбитр отменил и второй гол", – Мончи жестко отреагировал на судейство в игре против Реала

18 января 22:55 85 Читати українською
"Я бы забрал команду, если бы арбитр отменил и второй гол", – Мончи жестко отреагировал на судейство в игре против Реала
Рамон Мончи / Reuters

Генеральный директор Севильи Рамон Мончи был возмущен решениями рефери и VAR в поединке против Реала (1:2).

57’ Каземиро
69’ Каземиро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземиро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземиро

"Все видели этот момент, это больше, чем обычная игровая ситуация.

Судейские скандалы и гениальный ассист Йовича в видеообзоре матча Реал – Севилья – 2:1

Я не буду делать анализ тактической или технической части игры, ведь именно судейство стало ключевым. Абсурдно что-то анализировать после такого. Если бы арбитр отменил и наш второй гол, то я бы вышел на поле и забрал команду", – приводит слова Мончи Marca.

Напомним, Севилья вышла вперед в первом тайме, но после консультации с VAR рефери отменил гол Люка де Йонга из-за якобы блокировки Гуделя против Милитао. Забитый мяч андалусийцев во втором тайме также противоречивый – в течение атаки Мунир Эль-Хаддади вполне мог подыграть себе рукой.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Севилья Видеоассистент арбитра (VAR) Севилья Севилья Арбитры Рамон Мончи
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