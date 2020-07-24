"Я бы выпил пива с Клоппом после матча": Лэмпард жалеет о своей грубости в адрес тренера Ливерпуля

"Я видел видео, и, очевидно, все действительно было так. Я очень сожалею о грубых словах, которые использовал, потому что эти вещи часто воспроизводятся в социальных сетях. У меня есть две молодые дочери, которые постоянно в социальных сетях, поэтому я жалею об этом. Но я не буду жалеть, что страстно защищал свою команду. Возможно, я мог бы сделать это по-другому, не такими словами.

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Некоторые написали, что я был расстроен празднованием Ливерпуля. Это совсем не так. Я думаю, что Ливерпуль должен праздновать столько, сколько они хотят, в течение сезона, который они провели. Я бы выпил пива с Юргеном Клоппом после матча и выпил за то, что они сделали в этом году.

Но на линии были вещи, которые мне не понравились – это был не Юрген Клопп, а люди за ним. Я чувствовал, что они перешли границу. Это то, что взволновало меня, но уже ничего не изменишь. Эмоции накаляются среди большинства тренеров, болельщиков и игроков. Я жалею о своих словах, но мы идем дальше", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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